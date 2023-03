Thais Carla posa totalmente nua e reflete sobre autoestima: “Beleza única”

A dançarina Thais Carla dispensa todas as roupas e cobre apenas o necessário em selfie ousada no espelho

Thais Carla (31) usou suas redes sociais para abrir o coração sobre sua autoestima na manhã da última quinta-feira, 30. Totalmente nua, a dançarina surgiu na frente do espelho em uma selfie ousada e cobriu apenas o necessário com as mãos. A artista ainda aproveitou a oportunidade para dar uma lição de moral sobre a importância de amar o próprio corpo.

Apaixonada pelo reflexo no espelho, Thais compartilhou um vídeo admirando sua beleza ao som de uma música da cantora Ciara e fez uma pergunta aos seguidores: “Oi meu povo, já se amou no espelho hoje?”, a morena legendou a publicação e em seguida iniciou o discurso: “Já parou para olhar o quanto você é linda?”, ela reforçou.

"Às vezes acho ‘ah não tem nada pra olhar no espelho’, mas, realmente você já parou para se olhar mesmo? Pra ver seu corpo? Pra ver como você é linda de todas as formas para parar de se criticar e se amar mais? A gente nasce com autoestima, mas a sociedade rouba isso da gente”, a dançarina desabafou.

Em seguida, Thais continuou a reflexão, ainda despida na frente do espelho, deixando as tatuagens do corpo à mostra: "A gente tem que resgatar isso, porque a beleza está nos olhos de quem vê, dentro da gente. Não existe ninguém mais bonito que ninguém, todos nós temos uma beleza única", concluiu seu recado para os seguidores.

Essa não foi a primeira vez que Thais Carla ousou em uma selfie. Em janeiro deste ano, a dançarina encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto para exibir a sua beleza natural. A artista aproveitou quando estava se arrumando para registrar uma selfie totalmente sem roupa.