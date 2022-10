Andressa Suita exibe beleza surreal ao posar com vestido vermelho: "Uma deusa"

Influenciadora digital Andressa Suita arrancou elogios dos internautas ao posar com um vestido vermelho elegante

Redação Publicado em 01/10/2022, às 15h19

Na última sexta-feira, 30, a influenciadora digital Andressa Suita (34) exibiu sua beleza de milhões mais uma vez! Com um look vermelho vibrante, Andressa exibiu o corpão e arrancou elogios de seus seguidores na web.

Através de seu perfil no Instagram, Andressa Suita compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look para curtir a noite em Miami, nos Estados Unidos.

Para a ocasião especial, Andressa Suita apostou em um vestidinho vermelho com detalhes de 'rosas' em seu comprimento, e, completou a produção com uma bolsa no mesmo tom, e saltos estilosos e elegantes.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Andressa Suita aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Linda demais", escreveu um. "Uma deusa mesmo", disse outro. "Sempre gata!", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Andressa Suita:

ANDRESSA SUITA ENCANTA A WEB AO COMPARTILHAR FOTOS ROMÂNTICAS COM GUSTTAVO LIMA

Gusttavo Lima completou 33 anos, e deu um festão para comemorar a data especial. O cantor posou ao lado da família, e encantou a web. E Andressa Suita (34) aproveitou para compartilhar uma série de fotos com o amado. Em seu perfil no Instagram, Andressa Suita compartilhou diversas fotos em preto e branco, em que aparece trocando diversos carinhos com Gusttavo Lima.

