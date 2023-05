Andressa Miranda sobe na balança e revela qual é o seu peso atual

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Miranda revela qual é o seu peso atual em nova foto nas redes sociais

A musa e influenciadora digital Andressa Miranda, que é a esposa de Thammy Miranda, surpreendeu os fãs ao revelar qual é o seu peso atual. Sem pensar duas vezes, ela subiu na balança nesta segunda-feira, 29, e mostrou a foto do resultado numérico para seus seguidores no Instagram.

Na foto, ela registrou os seus pés na balança e revelou que está pesando 61,30 kg. “Para começar bem a semana. Uhu”, disse ela na imagem.

Há poucos dias, ela deixou em evidência que está com o corpaço sarado ao mostrar a sua barriga seca e trincada em um look ousado. Ela marcou presença na festa de aniversário da cantora Simone Mendes na semana passada e surgiu com um look estiloso.

Para a ocasião, Andressa apostou em um conjunto de top cropped e saia longa com fenda na perna. O modelito destacou o decote poderoso dela e também sua barriga sarada. “Festa cheia de brilho e amor”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. Recentemente, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu rebater a internauta.

"Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica.

"Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.