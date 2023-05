Andressa Ferreira se cobre apenas com flores e causa: ''Perfeição''

Fazendo topless, Andressa Ferreira se cobre somente com buquê e chama a atenção

A modelo Andressa Ferreira chamou muita atenção com novas fotos em sua rede social nesta terça-feira, 09. Isso porque, a esposa de Thammy Miranda protagonizou um ensaio sensual cobrindo-se apenas com um buquê de flores.

Nos registros, a nora de Gretchen dispensou o sutiã e usou as plantas para esconder as partes íntimas em grande estilo. Fazendo caras e bocas, a influenciadora digital deu um show de beleza com muita sensualidade.

"Não gostar de mim sem me conhecer, é se incomodar com a minha LUZ sem admitir. O poder através da forma que você se comunica com o mundo…", refletiu Andressa Ferreira sobre as críticas que recebe constantemente em suas redes.

Nos comentários, a famosa recebeu vários elogios com as fotos arrasadoras. "Mas tua luz brilha igual teus olhos, perfeição e esse teu sorriso e esse coração enorme", enalteceram os fãs. "Mamãe gata", falaram outros para a mãe de Bento Miranda (3).

Veja as fotos de Andressa Ferreira:

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. Nesta quarta-feira, 09, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu rebater a internauta.

"Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica.

"Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.

Em 2019, Thammy Miranda falou sobre sua transição de gênero e contou que retirou os órgãos femininos como o útero e os outros. “Já tirei tudo, não tem mais nada”, afirmou ele na época.