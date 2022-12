Thammy Miranda, Andressa Ferreira e o filho Bento usam roupa natalina combinando

Thammy Miranda, Andressa Ferreira, Bento e o cachorrinho encantaram a web ao posarem juntos

O deputado Thammy Miranda encantou a web ao posar com a esposa Andressa Ferreira e o filho Bento com roupas natalinas combinando. De fundo, a decoração para as festas na mansão do casal.

"Jesus! Natal abençoado com a presença do SENHOR em nossos corações! Família combinando", escreveu a influenciadora na legenda da foto em que todos vestem verde e vermelho. Até o cachorrinho posou no colo da dona.

Os fãs amaram a produção e elogiaram muito. "Bento cheio de Fofura! Esses cabelos lindos", escreveu uma. "Meu Deus como essa criança está grande e linda. Que Deus abençoe", desejou outra.

Recentemente, Andressa comemorou os nove anos de relacionamento com o amado e escreveu na legenda: "Completando 9 anos do nosso AMOR! O amor vence tudo! Tudo supera! Sou tão feliz dividindo a vida com você! @thammymiranda".

"Tão parceiro! Que engordamos juntos na gestação e emagrecemos juntos depois! Fotos aleatórias!", completou.

Thammy respondeu com comentário inesperado e ousado: "Você é TUDO na nossa vida! Te amo… Ps: Quero mais um filho! Obrigado."

Confira a foto da família de Thammy Miranda: