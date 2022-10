Andressa Ferreira choca ao mostrar que recuperou corpo após a gestação: ''Toda acabada''

Modelo Andressa Ferreira impressionou ao mostrar que conseguiu voltar ao corpo de ants após ganhar mais de 20 kg na gravidez

A modelo Andressa Ferreira (35) mostrou mais uma vez a evolução de seu corpo após a gestação de seu primeiro filho Bento (2). Nesta segunda-feira, 31, a esposa de Thammy Miranda (38) compartilhou um vídeo relembrando como ficou grávida e como está atualmente.

No registro, a nora de Gretchen (63) apareceu com um barrigão de grávida, quando ganhou mais de 20 kg, e logo em seguida surgiu em cliques de ensaio de biquíni, em que posou com o corpo todo sarado e uma barriga torneada.

"O corpo a gente recupera, e o coração só aumenta de amor! Saudade dessa fase tão linda! A coisa mais linda que Deus escreveu na nossa história. Você me acompanhou na gravidez? Deixa nos comentários", disse Andressa Ferreira sobre a fase de sua vida.

Nos comentários da publicação, os internautas logo responderam com muitos elogios. "Perfeição demais", admiraram os fãs. "Maravilhosa essa mulher", escreveram outros.

Ainda recentemente, a influenciadora chocou ao mostrar como era sua aparência aos 21 anos. Com o rosto diferente, antes das harmonizações, e com um pouco mais de peso, ela provou como mudou ao longo do tempo.

Veja o antes e depois de Andressa Ferreira:

De biquíni, Andressa Ferreira sensualiza no chuveiro e arranca suspiros

A modelo Andressa Ferreira arrancou suspiros na rede social nos últimos dias ao compartilhar um vídeo se exibindo em vários modelo de biquíni. Em alguns registros, a esposa de Thammy Miranda apareceu embaixo do chuveiro e sensualizou ao aparecer com as curvas torneadas bem molhadas.

