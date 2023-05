Ana Vilela surge apenas de lingerie sensual em novas fotos

Após entrar para plataforma de conteúdo adulto, Ana Vilela aparece só de lingerie em novo ensaio fotográfico

A cantora Ana Vilela (25), que conquistou o Brasil com o hit Trem Bala, surpreendeu ao fazer um ensaio fotográfico sensual. Nas redes sociais, ela apareceu usando apenas lingerie preta de renda e caprichou nas poses.

Na legenda, ela alfinetou as críticas para o seu ensaio ousado, que foi feito para uma plataforma de conteúdo adulto. “Vai ter a mãe de lingerie? Vai.Mas vai ter crítica também. Quem me conhece sabe”, disse ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram as fotos da cantora. “Tá linda, se joga”, disse um seguidor. “Perfeita em tudo que faz. Sou sua fã incondicional”, declarou outro. “Que deusa”, afirmou mais um.

Recentemente, ela contou que sua presença na plataforma de conteúdo sensual é uma ação de marketing para o lançamento de seu novo single. “Temos uma música que fala muito sobre esse ambiente digital, esse ambiente tóxico que a gente acabou construindo. Uma sátira que escrevemos sobre esse universo, chamada Quem Me Conhece, Sabe”, disse ela ao site Splash.

E completou: “Pensei: 'Nada melhor do que anunciar uma mulher gorda, lésbica, que não tem nada a ver com o padrão de beleza feminino, em um lugar onde as pessoas não estão esperando isso'”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Vilela (@anavilela)

Ana Vilela já enfrentou a depressão

Após a fama, Ana Vilela acabou desenvolvendo um quadro de depressão e chegou a ter ataque de pânico durante a pandemia. Isso porque, ela foi vítima de vários comentários de ódio e ataques nas redes sociais.

"Acho que minha depressão piorou porque, antes da pandemia, eu podia ter mais contato com os fãs, vivia escutando histórias positivas, de pessoas que mudaram de vida por causa da música etc. Com o isolamento, o único canal de contato com o público virou a internet e, se na internet as pessoas têm coragem de falar mal até da Beyoncé, quem dirá da Ana Vilela? O que mais me machuca é essa cultura de ódio que está disseminada na internet. Parece que querem machucar uns aos outros, esquecem que todo mundo erra, todo mundo falha, querem cancelar as pessoas por qualquer coisa, inventam fake news", revelou.