Quem é Ana Vilela? Cantora de MPB anunciou venda de conteúdo adulto

Cantora Ana Vilela chocou os fãs ao anunciar que iria vender fotos e vídeos sensuais em uma plataforma de conteúdo adulto

A cantora Ana Vilela (25) chocou os fãs nesta quarta-feira, 24, ao anunciar que também entrou para a onda do Onlyfans. Através de uma postagem no Twitter, a artista compartilhou uma mensagem divertida para revelar que estava disposta a representar as mulheres lésbicas e gordas na plataforma.

" E vamos de gorda e lésbica no OnlyFans também. F*se. A vida é trem bala, parceiro ", escreveu Ana, na legenda de uma foto super ousada onde aparece usando um look sensual.

Ana Vilela ficou conhecida ao estourar nas rádios no ano de 2016, com o lançamento da música Trem Bala. A faixa, de composição própria, tocou os brasileiros com sua mensagem encorajadora sobre a vida e seus desafios.

Natural de Londrina, no Paraná, a artista fez tanto sucesso com a canção Trem Bala, que chegou a ser indicada para diversos prêmios como o Grammy Latino e Meus Prêmios Nick.

Em entrevista ao Universa, do portal Uol, ela revelou que a canção surgiu em um doloroso momento de sua vida, o qual descobriu uma traição e finalizou seu relacionamento. Em seguida, ela recebeu conselhos de seu avô, que foram decisivos para ela escrever a música.

"Eu me lembro da data exata que escrevi ‘Trem-bala’. Era o último dia das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Terminei de assistir à final do vôlei, desliguei a TV e sentei para compor a letra. Foi um processo muito rápido, parece que eu emprestei o meu braço para alguém — uma coisa meio psicografada —, porque não me recordo de detalhes daquele momento. Quando dei por mim, a música estava pronta", disse.

Apesar do sucesso meteórico, Ana acabou sentindo na pele o lado negativo da fama. Ela acabou desenvolvendo um quadro de depressão e chegou a ter ataque de pânico durante a pandemia. Isso porque, ela foi vítima de vários comentários de ódio e ataques nas redes sociais.

"Acho que minha depressão piorou porque, antes da pandemia, eu podia ter mais contato com os fãs, vivia escutando histórias positivas, de pessoas que mudaram de vida por causa da música etc. Com o isolamento, o único canal de contato com o público virou a internet e, se na internet as pessoas têm coragem de falar mal até da Beyoncé, quem dirá da Ana Vilela? O que mais me machuca é essa cultura de ódio que está disseminada na internet. Parece que querem machucar uns aos outros, esquecem que todo mundo erra, todo mundo falha, querem cancelar as pessoas por qualquer coisa, inventam fake news", revelou.