Ex-Chiquitita passou perrengue antes de bombar em plataforma adulta

Ex-Chiquitita Renata Del Bianco, abriu o jogo sobre vida financeira após fazer sucesso na plataforma Onlyfans

Conhecida por ser uma das estrelas da primeira versão da novela Chiquititas do SBT, a atriz Renata Del Bianco (37), revelou ter passado por grandes dificuldades após seu divórcio. A famosa afirmou que chegou a viver de doação.

"Eu tinha um estilo de vida com meu marido que precisei diminuir porque era 100% financeiramente dependente dele", disse a gata em entrevista à revista QUEM.

A famosa, que tem faturado altíssimo vendendo fotos sensuais nas plataformas Onlyfans e Last Link, disse que seus pais precisavam levar alimentos em sua casa para ela sobreviver: "Estava vivendo com doações, mas não falava. Meus pais me traziam a cesta básica".

Renata, que é mãe da pequena Aurora (4), ainda confessou que o investimento no mundo adulto veio justamente como forma de se estabilizar financeiramente. Ela refletiu que ter conseguido se restabelecer foi um esforço muito importante para sua vida.

"Tenho a impressão que todo mundo me explorou a vida inteira. Essa é a primeira vez que consegui ganhar dinheiro através de mim mesma, sem depender de ninguém. Meu público que me conhece há anos pode até questionar o motivo para eu estar fazendo isso", disse.

Ela garantiu que atualmente segue se mantendo sem ajuda de ninguém. "Tenho uma filha e uma família, meus bichos fazem parte da minha família. Sou a chefe da família é preciso prover. Estava sem renda aguardando a decisão da Justiça porque, até então, estou sem auxílio algum", afirmou.

No último, Renata revelou que seu relacionamento com Daniel Simonini, que durou por cinco anos, teve momentos de altos e baixos. Ela disse que se envolveu em um caso extra-conjugal e a partir disso começou a sofrer com agressão psicológica e matrimonial. "Teve traição da minha parte: ‘eu traí’. Terminou nosso casamento por causa disso", contou ela ao Fofocalizando.