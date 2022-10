Ana Hickmann elege conjuntinho rosa, e o marido baba: ''Minha loira linda''

Apresentadora Ana Hickmann aposta em calça e blazer de alfaiataria todo pink e ganha elogio do marido, Alexandre Correa, e dos fãs

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 11h26

A apresentadora Ana Hickmann (41) roubou a cena nas redes sociais ao exibir o look do dia nesta terça-feira, 18!

No vídeo, a artista aparece com um conjuntinho de alfaiataria todo pink, estilo Barbie. De calça pantalona, a gata abriu o blazer e deixou a cinturinha fina à mostra ao posar com um cropped por baixo.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu desfilando ao mostrar a produção impecável. De coque e óculos escuros, ela esbanjou estilo e completou o visual com um salto alto branco.

"Bom dia! Quem me conhece sabe que eu AMO a cor rosa, sempre usei!!! Estou enlouquecida com a tendência BARBIECORE. O All Pink é uma trend vibrante, adoro! Quem aqui também ama a cor rosa? Estou de olho nos comentários! Beijos", escreveu Ana Hickmann ao legendar o post.

O maridão, Alexandre Correa, fez questão de exaltar a beleza da mulher: "Minha loira linda.''

Os admiradores da gata também não pouparam elogios nos comentários."Maravilhosaaaa", "A Barbieeee", "Que mulher, meu Deus. To digitando com os pés pq com as mãos estou aplaudindo", "Uma boneca", "pantera cor de rosa mais linda do planeta", "Linda demais", disseram.

Confira o look todo pink de Ana Hickmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann sofre acidente com cavalo

No sábado, 15, Ana Hickmann assustou seus seguidores ao revelar em seu Instagram que sofreu um acidente quando andava de cavalo durante suas férias. A apresentadora revelou que foi levar o animal para beber água, seu joelho se desprendeu da sela e ela acabou caindo com as costas no chão. “Caí de costas. Bati as costas na mureta do lugar onde os cavalos bebem água, bati a costela e fiquei sem ar por uns 10 minutos”, contou Ana nos stories.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!