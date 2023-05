Aline Mineiro ostenta curvas impecáveis ao surgir de biquíni fio-dental na praia: "Que mulher"

Ex-A Fazenda, Aline Mineiro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado em cliques de biquíni

Aline Mineiro (31) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

Nos três cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e ex-participante do reality A Fazenda 13, da Record TV, exibe seu abdômen sarado e seu bumbum perfeito ao surgir usando um biquíni fio-dental roxo.

A ex-panicat aproveitou os cliques para mandar um recado para seus seguidores. "Finzinho de tarde e eu passando só pra mandar um beijos pra vocês", escreveu ela.

Os fãs elogiaram a beleza de Aline nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Mas gente, que escândalo de mulher", escreveu outra. "Ela é toda linda", afirmou uma fã. "Que mulher", comentou mais uma. "A mulher mais linda do Brasil, sem dúvida", ressaltou um admirador.

Confira as fotos de Aline Mineiro de biquíni:

Aline revela sonho de atuar em novelas

A ex-A Fazenda Aline Mineiro está apostando cada dia mais em sua carreira de atriz. Agora, ela é uma das protagonistas do filme Quem Matou Verônica, disponível gratuitamente no YouTube, e no futuro, pretende atuar em novelas.

"Eu fiquei extremamente feliz, porque além de fazer o que eu amo, o convite veio de duas pessoas muito especiais que admiro muito, que é a atriz Mony Gester e o ator Mitt Yamada. Quando me convidaram e apresentaram o roteiro, eu iria representar uma outra personagem, porém poucos dias depois conversando com o diretor Wesley Mata, ele preferiu me colocar no papel de Dra Helena, que foi um presente incrível!", confessou.

A famosa, que tem em seu currículo diversos filmes e peças de teatro, sonha em participar de uma produção na televisão. "Participar de novelas sem dúvidas é um grande sonho, venho batalhando, estudando e aos poucos subindo degrau por degrau para ter uma oportunidade no mercado", comenta ela, que se formou em uma escola de teatro profissionalizante há 10 anos.

