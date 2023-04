Ex A-Fazenda Aline Mineiro revela sonho de fazer novela: ''Batalhando''

Protagonista de filme de suspense, Aline Mineiro revela sonho de seguir carreira de atriz em novelas

A ex-A Fazenda Aline Mineiro (31) está apostando cada dia mais em sua carreira de atriz. Agora, ela é uma das protagonistas do filme Quem Matou Verônica, lançado na semana passada e disponível gratuitamente no YouTube.

No novo média-metragem de Weslei Mata, a artista interpreta a personagem Dra. Helena, uma psiquiatra que tem como paciente o policial investigador Levin, vivido por Mitt Yamada, a fim de desvendar o grande mistério que é título e principal enredo da trama.

Aline Mineiro conta que foi convidada inicialmente para outra personagem, mas que acabou com esse papel. Entusiasmada, ela comenta sobre a oportunidade: "Eu fiquei extremamente feliz, porque além de fazer o que eu amo, o convite veio de duas pessoas muito especiais que admiro muito, que é a atriz Mony Gester e o ator Mitt Yamada. Quando me convidaram e apresentaram o roteiro, eu iria representar uma outra personagem, porém poucos dias depois conversando com o diretor Wesley Mata, ele preferiu me colocar no papel de Dra Helena, que foi um presente incrível!".

A famosa, que tem em seu currículo diversos filmes e peças de teatro, sonha em participar de uma produção na televisão. "Participar de novelas sem dúvidas é um grande sonho, venho batalhando, estudando e aos poucos subindo degrau por degrau para ter uma oportunidade no mercado", comenta ela, que se formou em uma escola de teatro profissionalizante há 10 anos.

Em 2018, a atriz ficou em cartaz com a primeira peça teatral "Deu Match" no Teatro do ator. No mesmo ano, participou do primeiro filme. "Gravei o meu primeiro longa metragem chamado Atração de Risco, disponível no Amazon Prime e a série Os Exterminadores do Além, que teve estreia no SBT. Logo depois, em 2020, gravei o longa-metragem nacional “Conspiração Fatal”, que estreou em 2022 e também Matadores de Aliens no Espaço Sideral (com estreia para o 2023). E agora com esse trabalho lindo e independente chamado "Quem Matou Verônica", detalha.

