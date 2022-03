Alice Wegmann surge toda natural em foto: ''Sem filtro, sem rímel, sem botox''

Atriz Alice Wegmann compartilhou registro preto e branco em que aparece sem maquiagem e ressalta que não tem procedimentos estéticos

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 11h09

A atriz Alice Wegmann (26) deixou os fãs boquiabertos nas redes sociais!

Na quarta-feira, 30, a artista publicou um registro preto e branco de um ensaio fotográfico com Jorge Bispo. Na imagem, compartilhada em seu perfil no Instagram, ela aparece sem nenhuma produção e revelou que não tem procedimentos estéticos.

"Sem filtro, sem rímel, sem botox, sem preenchimento, sem harmonização facial, sem babyliss, sem silicone, sem cílios postiços, sem facetune mas COM o @jorgebispo e a luz dele que serve por tudo isso kkkk (e cada um faz o que quiser com seu rostinho)", escreveu Alice Wegmann na legenda da postagem.

"Mas com 26 anos ahahha mentira :) é gata demais", brincou Tata Werneck nos comentários. "Lindona", elogiou Nanda Costa. "Somos do mesmo time!!!!", destacou Carol Castro. "Alice, eu te acho uma mulher incrivelmente linda, sem tudo isso aí que tu citou. Tua beleza é natural e rara, tanto física quanto de alma e espírito. Tu inspira as pessoas a serem de verdade. Um dos motivos pelo qual te sigo", comentou uma seguidora. "Você realmente não precisa de nada disso pq você é naturalmente linda D+", ressaltou outro.

Alice Wegmann assume namoro com produtor musical

No fim do mês de janeiro, Alice Wegmann assumiu o romance com o produtor musical Dudu Borges, mais conhecido pelo nome artístico Analaga. "O amor é um dia de cada vez. O que era pra ser um encontro totalmente improvável fez desde sempre completo sentido, só pela vontade mútua de fazer dar certo. Entrar no mundo de alguém e deixar alguém entrar no nosso mundo é sempre um desafio, mas com você foi tudo muito simples e tão natural. Sempre destruindo pré-conceitos e me mostrando o melhor lado de amar e ser amada - com todo companheirismo, sinceridade, carinho, sensibilidade e um entendimento muito maduro sobre as coisas… pela primeira vez o horizonte parece um lugar muito distante e eu tenho uma vontade concreta de dividir a vida e olhar pra frente com alguém", começou escrevendo.

Confira a publicação de Alice Wegmann: