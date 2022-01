Alice Wegmann assume namoro com produtor musical e faz declaração: ''Vida longa a nós dois''

Atriz Alice Wegmann assumiu publicamente seu relacionamento com o instrumentista Dudu Borges e celebra aniversário do amado

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h11

Alice Wegmann (26) está vivendo um novo amor!

Nesta sexta-feira, 28, a atriz assumiu publicamente seu namoro com o produtor musical Dudu Borges, mais conhecido pelo nome artístico Analaga.

A famosa publicou uma sequência de momentos encantadores do amado. Em alguns dos registros, os dois posaram coladinhos em clima de romance e ela aproveitou para fazer uma linda declaração ao celebrar o aniversário do instrumentista.

"O amor é um dia de cada vez. O que era pra ser um encontro totalmente improvável fez desde sempre completo sentido, só pela vontade mútua de fazer dar certo. Entrar no mundo de alguém e deixar alguém entrar no nosso mundo é sempre um desafio, mas com você foi tudo muito simples e tão natural. Sempre destruindo pré-conceitos e me mostrando o melhor lado de amar e ser amada - com todo companheirismo, sinceridade, carinho, sensibilidade e um entendimento muito maduro sobre as coisas… pela primeira vez o horizonte parece um lugar muito distante e eu tenho uma vontade concreta de dividir a vida e olhar pra frente com alguém", disse no começo da legenda.

"Obrigada pelas vezes em que eu te atendo no facetime e você já tá no piano tocando pra eu dormir, pelo café que você faz pra gente todo dia de manhã, pela cama mais macia de todo o universo, por acreditar tanto na gente e pela conchinha imbatível. Te admiro e tenho muito orgulho do cara íntegro e brilhante que você é. nesse aniversário eu quero que você enxergue um mundo de possibilidades, novidades, boas ideias e que receba uma enxurrada de amor, carinho e proteção, do jeito que merece. que se sinta amado e querido por quem tá perto e que tenha a certeza de que tá no caminho certo nessa vida. Eu te amo um dia de cada vez e te amo todos os dias. Parabéns dengo, vida longa a nós dois", se derreteu Alice Wegmann.

"Meu Maior presente... te amo muito. Obrigado, você me faz uma pessoa melhor em todos os sentidos a cada segundo", agradeceu Dudu nos comentários.

O casal recebeu inúmeros votos de felicidade. "Que lindo", elogiou Preta Gil. "Que lindo! Vida longa a vocês. Tive a oportunidade de fazer um dos meus clipes no estúdio dele e foi uma das coisas mais incríveis da vida. Feliz em te ver radiante! Que Oxum preserve", destacou Kynnie. "Viva o amor!", comemorou uma fã. "Toda felicidade é pouco pro que tu merece", disse outra.

Confira a declaração de Alice Wegmann para o novo namorado: