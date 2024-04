Jorge Aragão fala sobre relação com a fé após vencer câncer: 'Tudo na minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jorge Aragão revela detalhes de relação com São Jorge, santo o qual ele é devoto e considera como amigo

Jorge Aragão (75) não tem dúvidas que a relação de amizade e devoção com São Jorge foi importante para ele vencer grandes batalhas em sua vida, como o tratamento de câncer que enfrentou nos últimos meses. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o coração e revelou como costuma ser sua rotina no dia que o país celebra a força do santo guerreiro.

"A relação com São Jorge, assim como com a música e tudo na minha vida, foi algo muito natural. É tão natural e forte que ele é um amigo que tenho e converso: 'Pô, me ajuda aí'. Quero dizer, a fé é tão grande, que às vezes me pego falando alto mesmo com ele", declara.

"Para mim, é Deus e São Jorge, que me inspira pela força que teve e pelo que viveu", completa Jorge, que nesta terça-feira, 23, foi atração de um show na quadra da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

Apesar de ser comprometido com sua fé, Jorge conta que costuma fazer muitos shows durante a data que é comemorado a devoção ao santo católico. Mas apesar do pouco tempo livre, ele garante que aproveita o momento no palco para louvar da melhor forma, cantando.

"O dia de São Jorge, é um dia em que normalmente eu faço shows. Tenho a minha devoção e até música em homenagem a Jorge, então em geral passo cantando celebrando ao nosso santo protetor. E sempre que posso, levo a minha família para me acompanhar", conta.

Em recente conversa com a CARAS Brasil, Jorge comentou sobre esse novo momento de sua vida, onde aos 75 anos sentiu o gostinho de vitória, após vencer um câncer. Em julho de 2023, ele foi diagnosticado com linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático, e começou imediatamente o tratamento contra a doença.

"Estou muito feliz! Tenho uma outra ótica da vida, do que é olhar o dia, a noite, dormir, acordar... Tudo mudou. E tem muito mais sentido, pincipalmente depois de ter tido a notícia de um câncer, porque geralmente você imagina isso como o fim da linha. Ali terminou tudo para você. Então, acordando agora, sei o quanto devo ter mais cuidado com as pessoas, em especial com a minha família", ressalta.