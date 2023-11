Alessandra Negrini devora fãs com olhar intenso e choca: 'Uma obra de arte'

Em fotos arrasadoras, Alessandra Negrini devora seguidores com olhar ousado e dá show de beleza

A atriz Alessandra Negrini chamou atenção dos seguidores em sua rede social nesta quarta-feira, 08, ao postar fotos arrasadoras. Exibindo um olhar intenso nos registros, a musa impactou com sua beleza natural singular.

Sem maquiagem e com os cílios bem alongados, a artista global, que estava no ar na última novela das nove, Travessia, não passou despercebida com tanta intensidade no olhar. Fazendo carão, ela comoveu com sua aparência.

"O olhar do espelho. A gente representa, o que não deixa de ser verdade. Vale a vontade de ser alguma coisa a mais. Ninguém tem tanta certeza assim. A gente inventa. 8 de novembro, 22:01", refletiu ela a musa na legenda.

Nos comentários, os internautas se mostraram impactados pela beleza natural da atriz. "Queria herdar essa beleza, mas só veio o sobrenome mesmo", brincou uma pessoa sobre ter a semelhança com ela. "Uma obra de arte", babaram outros.

Recentemente, Alessandra Negrini arrancou mais elogios ao publicar registros da viagem que fez para o Maranhão para comemorar a chegada de seus 53 anos. Também durante a viagem, ela causou com uma série de cliques "conceituais", nos quais apareceu usando apenas lingerie.

Filha de Alessandra Negrini faz 18 anos e assume primeiro namorado

A filha da atriz Alessandra Negrini, a jovem Bettina Negrini retornou às redes sociais para revelar que está vivendo seu primeiro amor. Aos 18 anos, ela reativou seus perfis para a apresentar o sortudo e surgir em fotos e vídeos ao lado do bonitão.

Na gravação, ela aparece trocando carinhos com um rapaz chamado Pedro. Ela exibiu momentos da vida a dois ao som de Tenta Acreditar, música do duo Anavitória. Nas imagens, ela surge exibindo uma semelhança impressionante com a mamãe famosa.

Bettina Negrini é filha da atriz com o cantor Otto. Recentemente, ela ficou sumida das redes sociais porque deixou o Brasil para investir nos estudos. Agora, ela é estudante de Direito em uma faculdade privada em São Paulo. Veja mais aqui.