Ela cresceu! Filha de Alessandra Negrini faz 18 anos e assume primeiro namorado

Filha de Alessandra Negrini faz 18 anos e assume primeiro namorado; ela estuda Direito e está namorando um gatinho

Filha da atriz Alessandra Negrini, a jovem Bettina Negrini retornou às redes sociais para revelar que está vivendo seu primeiro amor. Aos 18 anos, ela reativou seus perfis para a apresentar o sortudo e surgir em fotos e vídeos ao lado do bonitão.

Na gravação, ela aparece trocando carinhos com um rapaz chamado Pedro. Ela exibiu momentos da vida a dois ao som de Tenta Acreditar, música do duo Anavitória. Nas imangens, ela surge exibindo uma semelhança impressionante com a mamãe famosa.

Bettina Negrini é filha da atriz com o cantor Otto. Recentemente, ela ficou sumida das redes sociais porque deixou o Brasil para investir nos estudos. Agora, ela é estudante de Direito em uma faculdade privada em São Paulo.

Recentemente, Alessandra Negrini mostrou que é uma musa atemporal e chamou atenção dos fãs no perfil de seu Instagram ao surgir sem maquiagem, usando apenas uma camiseta branca e deixando à mostra seus pernões. Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Antônio, da relação com o ator Murilo Benício.

TEM UM DEFEITO

Recentemente, os seguidores apontaram um defeito de Negrini. A atriz postou uma série de cliques, mas um motivo inusitado acabou chamando a atenção. Ao mostrar como aproveitou o feriado, ela deixou os pés em evidência, e suas unhas enormes e pintadas por um esmalte vermelho intenso virou assunto entre os internautas. "Maravilhosa da cabeça aos tornozelos", brincou um fã. "Encontramos um defeito na Alessandra Negrini: os pés com essas unhas enormes", acrescentou. "Que unha grande, bora cortar", sugeriu outra.

Alessandra Negrini está fora da televisão desde o fim da novela Travessia. Ela foi um dos destaques da trama de Glória Pires, mesmo com a novela fazendo menos sucesso do que era esperado pela direção da Globo.