Zeca Pagodinho mostra comemoração de 6 meses do neto: ''Domênico está muito chique!''

Cantor Zeca Pagodinho celebra o sexto mêsversário do neto, Domênico, com presença do instrumentista Marcos Valle

O cantor Zeca Pagodinho (63) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 06, para mostrar um pouco da comemoração de mais um mês de seu neto!

O pequeno Domênico completou seis meses de vida e ganhou uma festinha dos pais, Eliza e Igor, na casa do vovô. Nas imagens, publicadas no Instagram, o sambista aparece com o bebê no colo e o instrumentista Marcos Valle (79) aparece tocando o tradicional Parabéns no piano durante a comemoração intimista.

"Esse Domênico está muito chique!!! Simplesmente teve Marcos Valle, um dos grandes nomes da Bossa Nova, tocando parabéns no seu aniversário de 6 meses! A festinha aconteceu ontem na casa do vovô Zeca e da vovó Mônica e reuniu seus pais, Eliza e Igor, tios, primos e amigos mais próximos. Viva Domênico! Parabéns! Saúde e muito amor!!!", escreveu Zeca Pagodinho na legenda da publicação.

Nos comentários do post, Marcos Valle disse: "Parabéns, querido Domênico, foi um prazer tocar o Parabéns Pra Você no piano do Zeca, com toda a família reunida. Aliás, foi uma tarde/noitinha muito linda e feliz. Um beijo em todos."

Confira o registro de Zeca Pagodinho dos seis meses do neto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Zeca Pagodinho celebra 36 anos de união e relembra história engraçada do dia do casamento

O cantor Zeca Pagodinho completou mais um ano de união com Mônica Silva em dezembro! A equipe do artista relembrou uma entrevista para Pedro Bial (64) em que ele conta sobre o dia de seu casamento. No vídeo, Zeca fala que perdeu a bolsa de convites da cerimônia na favela do Acari, no Rio, e que por conta disso, muitas pessoas que o casal nem conhecia compareceram à festa.

"A festa, eu tive que fazer outra 20 anos depois, porque nós não conseguimos entrar na festa. O clube lotou, tinha ônibus de São Paulo, de Minas... Uma viatura da polícia, falei: "Meu Deus, que inferno!'", recordou ele na conversa com Bial. "Falei: "melhor a gente voltar". Eu não vi o bolo até hoje. E o pior, o fotógrafo ficou tão doido que perdeu a máquina e a gente não tinha foto!", disse ainda o famoso.

