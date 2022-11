Zé Felipe encanta internet com fotos ao lado de filha logo após acordar

Cantor Zé Felipe aparece com cabelos iguais ao de Maria Alice e deseja bom dia para seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 09h07

Neste sábado, 12, o cantor Zé Felipe (24) decidiu encantar a internet com fotos super fofas ao lado de sua filha mais velha, Maria Alice, de apenas um aninho. Em suas redes sociais, pai e filha aparecem para desejar um bom final de semana para os seguidores do artista.

“Buenos días”, escreveu o cantor filho de Leonardo (59) e irmão de João Guilherme (20), na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Zé e Maria Alice aparecem com cabelos iguais, amarrados para cima, enquanto o cantor faz caretas e a filha ri.

O momento de fofura entre pai e filha arrancou diversos elogios de seus seguidores e amigos do marido de Virgínia (23). “Que lindos”, comentou uma seguidora. “Atenção! Refazer essa foto com Florzinha, mesma cara”, pediu outra internauta para o cantor. “Maria tá mais parecida ainda com a Virginia na última foto”, apontou uma terceira.

Veja a publicação de Zé Felipe ao lado de Maria Alice que encantou os seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)



