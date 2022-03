Yanna Lavigne posta clique do rostinho de Amélia e web comenta semelhança com Madalena

A atriz Yanna Lavigne surpreendeu os seguidores ao publicar foto do rostinho da caçula, Amélia

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 14h31

Yanna Lavigne (32) impressionou os seus seguidores nesta quarta-feira, 9, ao exibir a semelhança entre as filhas Madalena (4) e Amélia (1 mês).

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou uma foto do rostinho da caçula e arrancou comentários dos internautas comentando que as herdeiras são parecidas.

Na imagem, a bebê aparece sorrindo e derretendo o coração da mamãe coruja.

"Bom dia! De calça centro-peito, centro ao peito ou saint tropez??", brincou a artista na legenda da publicação.

"Madazinha 2", disse Mariana Goldfarb; "A cara da Madah", disparou uma fã; "Que gostosura, a cara da irmã", declarou outra.

CONFIRA O CLIQUE DE AMÉLIA