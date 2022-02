Yanna Lavigne encanta a web ao postar fotos das filhas no quintal: ''Que o tempo pare aqui''

Atriz Yanna Lavigne postou sequência de fotos das herdeiras com o ator Bruno Gissoni, Madalena e Amélia, e arrancou elogios dos fãs

Mamãe coruja, Yanna Lavigne (32) encheu seu feed de amor ao postar uma série de fotos encantadoras das filhas!

Na manhã desta quinta-feira, 24, a atriz compartilhou sequência de registros das herdeiras Madalena (4) e da pequena Amélia, que nasceu no dia 18 de janeiro, frutos de seu casamento com o ator Bruno Gissoni (35).

Em seu feed no Instagram, a artista se derreteu ao mostrar as pequenas no quintal da casa da família em Minas Gerais. A primogênita do casal posou comendo uma fruta, enquanto a caçula apareceu deitada em coberta no gramado.

"Um desejo: que o tempo parasse aqui. BOM DIA!", escreveu Yanna Lavigne na legenda do post.

"Que coisa mais linda vocês. Emocionei aqui com essas fotos", se derreteu uma seguidora. "É tudo tão puro, feliz e inocente. Bençãos e bençãos", disse outra. "Que Deus abençoe imensamente esse dia lindo com essa família maravilhosa", desejou uma terceira.

Bruno Gissoni abre álbum de fotos em família

Bruno Gissoni também derreteu os corações ao mostrar sua rotina com a família. Em uma das imagens, Mada surgiu se divertindo em um lago. Alguns internautas destacaram o crescimento da primogênita do casal. "O tamanho da Mada, o tempo voa... Que princesa linda", disse uma seguidora.

Confira os registros das filhas de Yanna Lavigne e Bruno Gisssoni:

