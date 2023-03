Viviane Araujo mostra a reação do filho ao comer papinha pela primeira vez

Viviane Araujo compartilha detalhes da introdução alimentar de seu filho Joaquim, de seis meses

Viviane Araujo (47) está dando boas vindas a uma nova fase da maternidade nesta quarta-feira, 08. Seu filho Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão (34), completou 6 meses e já pode dar início a sua introdução alimentar. Por isso, a dançarina registrou um vídeo fofo da reação do pequeno comendo papinha pela primeira vez.

Com um vídeo publicado em suas redes sociais, ela dividiu o momento especial com os fãs. No flagra, Joaquim aparece sentado no cadeirão e a mamãe coruja leva uma colher com a papinha para a boca do herdeiro: “Batatinha”, exclama Guilherme, que acompanhava a novidade na vida do filho atento.

O primogênito do casal estranha o alimento e faz caras e bocas durante a gravação. Depois, ele experimenta cenoura cozida e também não se mostra um grande fã do alimento com algumas caretas: “Ai que delícia”, o empresário narra e dá risada. “Mais um pouquinho”, pede o papai babão ao analisar a reação do filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Na legenda, Viviane brincou com o registro: “Primeira vez da papinha! Ele amou, né papai? @gmmilitão?! Só que não kkkk”, ela escreveu marcando o amado que mantém o perfil privado e a vida pessoal fora dos holofotes. Nos comentários, os fãs se derreteram: “Não gostou da papinha”, disse uma seguidora. “Curta cada momento”, aconselhou outra.

Viviane Araújo encanta com festinha de 6 meses do filho:

Mamãe babona! Viviane Araujo também preparou uma celebração especial para comemorar os seis meses de vida de Joaquim. Ao lado do marido, a família se uniu para uma festinha simples com tema de fundo do mar, com direito a bolo e roupinhas personalizadas para o herdeiro, que curtiu a ocasião ao lado dos papais.

“6 meses do nosso infinito amor, Joaquim! Que Deus abençoe você, meu filho”, Viviane se derreteu nos registros do momento especial.