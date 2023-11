Viviane Araújo leva o filho em quadra de escola de samba pela primeira vez

"Se sentiu em casa", disse a atriz Viviane Araújo ao mostrar o filho, Joaquim, se divertindo ao visitar pela primeira vez a quadra do Salgueiro

Viviane Araújo decidiu levar o filho, Joaquim, de um ano, pela primeira na quadra de uma escola de samba. A atriz, que é Rainha de Bateria do Salgueiro, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que o amor pelo Carnaval também está no sangue do herdeiro, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

Nas fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 28, o pequeno aparece todo sorridente tocando um instrumento de percussão, e também andando pela quadra, usando uma camiseta branca com o logo da escola, uma bermuda jeans e tênis.

Ao dividir as imagens, a mamãe coruja se derreteu. "O salgueirense mais lindo do mundo! Ontem foi dia de conhecer a quadra do Salgueiro e acho que ele já se sentiu em casa né?! Mestres @gustavoliveira_91 e @gustavoliveira_91 será que tem mais uma vaga na @furiosaoriginal kkkkk", escreveu a musa na legenda da publicação.

Nesta segunda-feira, 28, Vivi gravou a vinheta de Carnaval da Globo, e para o compromisso, ela apostou em um look vermelho transparente com brilhos, deixando suas curvas em destaque. Já no cabelo, a atriz surgiu com penas. "Pronta pra gravar a vinheta de carnaval da @tvglobo. Quando a gente ama o look, a gente usa de novo! Rsrs…", disse ela.

Confira as fotos:

Batizado do filho

A atriz Viviane Araújo comemorou um momento importante na vida de seu único filho com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano. Neste último domingo, 26, ela compartilhou as fotos do batismo do herdeiro na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé.

Nos registros, a musa de Carnaval e seus amados apareceram usando looks brancos para evento especial. Após ser batizado, o garoto teve uma festa com decoração luxuosa com Davi, outro menino que foi batizado com ele e é o afilhado de Vivi.

"Dia de batizar Joaquim e Davi! Amado filho, eu e seu pai @gmmilitao, de tudo faremos, do que esteja em nosso poder, para que você seja sempre feliz, para que nada lhe falte! Nosso amor é seu, e nossa felicidade dependerá sempre da sua!", escreveu a famosa. Veja a publicação!