Viviane Araújo choca com look transparente de Carnaval: 'Maravilhosa'

Em clima de Carnaval, Viviane Araújo choca ao exibir corpaço escultural em look transparente, escolhido para gravar vinheta da Globo

A atriz Viviane Araújo chamou a atenção nesta segunda-feira, 27, ao postar fotos toda produzida para gravar a vinheta de Carnaval da Globo. Conhecida por ser uma da musas icônicas da festa, a artista impressionou ao surgir arrumada para o compromisso.

Para estrelar na gravação, a famosa apostou em um look vermelho transparente com brilhos. No cabelo, Viviane Araújo surgiu com penas e deu um show de beleza. Principalmente, ao exibir suas curvas no macacão revelador.

"Pronta pra gravar a vinheta de carnaval da @tvglobo. Quando a gente ama o look, a gente usa de novo! Rsrs…", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas se mostraram impactados com a musa. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que linda", exclamaram outros.

Ainda no último final de semana, Viviane Araújo celebrou o batismo de seu único filho com Guilherme Militão, o pequeno Joaquim, de um ano. Após o evento na igreja, eles fizeram uma festa com decoração luxuosa para o garoto e o afilhado da atriz.

Veja as fotos de Viviane Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo comete gafe com o filho na escola

A atriz Viviane Araújo vem mostrando a nova rotina com o filho, Joaquim, de um ano, na escolinha. Recentemente, a famosa gravou o momento em que levou o pequeno para a creche e sem querer flagrou uma gafe sua.

Ao chegar na porta da escola, a musa de Carnaval ficou sabendo que tinha que ter levado a roupa especial para o coral. Surpresa com a notícia, ela tomou um pequeno susto, mas logo se recompôs para resolver a situação.

"Olha a minha cara quando ela fala roupa do coral de hoje! Mamãe esqueceu de colocar na mochila! Mas eu volto pra trazer tá", prometeu que não deixaria o herdeiro de fora da atividade do dia.