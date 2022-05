Viviane Araújo impressiona ao mostrar tamanho de sua barriga: ''Joaquim tá crescendo''

Grávida, Viviane Araújo mostrou como o filho está crescendo e encantou

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 11h18

A atriz Viviane Araújo (47) encantou ao mostrar como a sua barriguinha está crescendo!

Nesta quinta-feira, 26, a mamãe de primeira viagem fez vídeos exibindo seu abdômen e impressionou com o tamanho que ele já alcançou.

"Acho que Joaquim está crescendo", mostrou Viviane Araújo o herdeiro em sua barriga. "É cada chutinho!", gravou o bebê se mexendo e marcou o marido Guilherme Militão para admirar o momento com ela.

No registro, a musa de Carnaval surgiu radiante ao vivenciar o momento cheio de amor da gravidez de sentir o filho sendo gerado.

Viviane Araújo engravidou por fertilização in vitro e com a ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

Viviane Araújo exibe barrigão e impressiona; confira: