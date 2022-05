Grávida, Viviane Araújo mostra momento romântico com o marido

Atriz Viviane Araújo fez vídeo trocando carinhos com Guilherme Militão e esbanjou amor em sua rede social

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 08h39

A atriz Viviane Araújo (47) mostrou todo seu amor e paixão pelo marido, Guilherme Militão, em um vídeo em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 26, a mamãe de primeira viagem iniciou o dia se declarando para o pai de seu filho Joaquim com o registro cheio de corações.

No vídeo, Viviane Araújo e Guilherme Militão apareceram trocando carinhos. "Pra sempre! Te amo", disse a artista para o esposo.

Nos comentários, os seguidores da musa de Carnaval admiraram a paixão deles. "Lindos", elogiaram vários fãs. "Que Deus abençoe sempre", desejaram outros.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo encantou ao surgir ao lado do amado de biquíni, mostrando sua barriguinha de grávida.

A artista engravidou por fertilização in vitro e com a ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

Viviane Araújo e Guilherme Militão surgem em clima de romance em vídeo; veja: