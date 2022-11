Viviane Araújo encanta seguidores com ‘Boa Tarde’ especial do filho

Viviane Araújo compartilha foto do filho e deixa seguidores encantados com o ‘Boa Tarde’ mais fofo de todos

CARAS digital Publicado em 08/11/2022, às 16h03

Nesta terça-feira, dia 08, a tarde começou muito mais feliz para os seguidores da atriz e dançarina Viviane Araújo (47). A musa do Salgueiro publicou um ‘Boa tarde’ especial, com uma foto extremamente fofa do filho, Joaquim, de apenas 2 meses.

Nos stories, o pequeno Joaquim apareceu sorridente e em dose dupla! Para dar bom dia e boa tarde para os seguidores da mamãe. Para a alegria dos fãs, após o nascimento do primogênito, fruto do relacionamento com Guilherme Militão, essas publicações fofas têm tomado conta das redes sociais de Viviane.

Viviane Araújo compartilha foto fofa do filho desejando "Bom dia!" - Instagram

Viviane Araújo compartilha foto fofa do filho desejando "Boa Tarde" - Instagram

Viviane Araújo e Guilherme Militão comemoram o segundo mês do filho

Viviane também encantou os seguidores ao mostrar os detalhes da festa do segundo mêsversário do filho. O menino completou dois meses de vida no último domingo, 6, e os papais corujas prepararam uma festa em casa com o tema do time 'Vasco da Gama', que contou com uma decoração cheia de balões e bolo temático.

Na publicação, Joaquim aparece usando o uniforme do time de futebol, assim como Militão, e Viviane se derreteu. "2 meses do nosso Joaquim! O vascaíno mais lindo desse mundo! Filho, muitas bençãos em sua vida!”, declarou a mamãe de primeira viagem.