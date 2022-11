Vivian Amorim encanta ao mostrar passeio ao lado da filha, Malu: "Dia perfeito"

A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim reuniu a família para curtir um passeio em meio à natureza

Vivian Amorim (29) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um passeio que fez ao lado de sua família.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a apresentadora ex-BBB aparece toda sorridente em meio à natureza curtindo o dia de sol com a filha, Malu (9 meses), o noivo, Leo Hirschmann, e outros familiares.

Ao dividir os cliques, Vivian contou que todos estavam reunidos para comemorar o aniversário de sua tia. "Diazão mais que especial com tudo que a gente ama: MaluGali sorridente, família unida, amor, praia, sol, riozão, peixinho e bolinho pra comemorar o aniversário da tia Mimiii!!! Aff, que dia perfeito!", celebrou a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram. "Malu é a coisa mais linda do mundo", disse uma internauta. "Que família linda", escreveu outra. "Que passeio maravilhoso", falou uma seguidora. "Como a Mulu está enorme e linda", comentou uma fã.

Confira as fotos do passeio de Vivian Amorim:

Festa temática de mesversário

Para comemorar os nove meses de vida de Malu, Vivian Amorim e Leo Hirschmann prepararam uma festa temática no clima do Halloween. Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou os detalhes da comemoração e encantou ao exibir cliques da herdeira fantasia de abóbora. "Não existe abóbora mais linda nesse mundo não. Dia de celebrar e agradecer pelos 9 meses da nossa pequena no clima do Halloween! #MaluCadabra", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

