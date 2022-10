Em clima de Halloween, Vivian Amorim celebra os 9 meses da filha: "Abóbora mais linda"

Vivian Amorim mostrou a filha fantasiada de abóbora ao comemorar mais um mesversário da herdeira

Publicado em 27/10/2022

Vivian Amorim (29) usou as redes sociais para comemorar mais um mê de vida da filha, Malu. A menina, fruto de seu relacionamento com Leo Hirschmann, completou nove meses de vida nesta quinta-feira, 27.

Para comemorar a data especial, os papais corujas entraram no clima do Halloween e mostraram a herdeira toda sorridente usando uma fantasia de abóbora.

A apresentadora e ex-BBB se derreteu ao compartilhar os cliques no feed do Instagram. "Não existe abóbora mais linda nesse mundo não. Dia de celebrar e agradecer pelos 9 meses da nossa pequena no clima do Halloween! #MaluCadabra", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a publicação. "Coisa mais linda, meu Deus. Não tô tendo estruturas", disse uma seguidora. "Socorro!!! A abóbora mais linda do mundo todinho!! E esse tanto de dente??? Num aguento não", comentou outra. "Que fofura. Parabéns pra Malu, ela está linda demais!", falou uma fã.

Confira as fotos da filha de Vivian Amorim fantasiada de abóbora:

Ana Clara passeia com Malu

No último dia 21, Ana Clara (25) encantou ao compartilhar novas fotos de sua viagem por Manaus. A apresentadora está visitando Vivian Amorim, e elas aproveitaram o dia de sol para levar Malu para passear em meio à natureza. Nas imagens, a ex-BBB aparece sorridente com a bebê e a amiga tomando banho em um igarapé. Além disso, ela também aparece postou uma foto praticando stand up paddle, usando um biquíni preto.

