Ana Clara encanta ao mostrar passeio com Malu, filha de Vivian Amorim: "Que delícia"

As apresentadoras Ana Clara e Vivian Amorim levaram Malu para um passeio em meio à natureza

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 21h00

Ana Clara (25) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem. A apresentadora está em Manaus, visitando Vivian Amorim (29), e elas aproveitaram o dia de sol para levar Malu (8 meses) para passear em meio à natureza.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Ana Clara aparece sorridente com a bebê e a amiga tomando banho em um igarapé. Além disso, ela também aparece postou uma foto praticando stand up paddle, usando um biquíni preto.

"Acabei de viver esse dia, já to com saudade", escreveu a apresentadora e ex-BBB na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques. "Que delícia", disse uma internauta. "Lindas demais", comentou outra. "Que fofura a Malu", falou uma seguidora. "Coisa mais linda vocês juntas", escreveu uma fã.

Já nos Stories do Instagram, Ana Clara também postou uma foto ao lado de Malu e Vivian e falou sobre a primeira vez da menina no igarapé. "Maturidade -938229382 pra essa pequena conhecendo o igarapé, laguinho e areia pela primeira vez", se derreteu.

Malu, que completará nove meses nos próximos dias, é filha de Vivian Amorim com Leo Hirschmann.

Confira as fotos do passeio de Ana Clara com a filha de Vivian Amorim:

Ana Clara, Malu e Vivian Amorim - Reprodução/Instagram

Ana Clara e Vivian Amorim curtem dia na piscina

Na última terça-feira, 18, Vivian recebeu uma visita muito especial em sua casa. Ana Clara viajou para Manaus e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao lado da amiga. Nas redes sociais, as duas apareceram esbanjando beleza ao surgirem de biquíni enquanto se refrescavam na piscina, e ganharam elogios dos seguidores.

