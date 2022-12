Vivian Amorim abre álbum de fotos do batizado da filha: ‘Momento mais que especial’

Ao lado da família, a apresentadora Vivian Amorim divulgou as fotos do batizado da filha

Vivian Amorim (29) usou as redes sociais para divulgar alguns registros do batizado da filha Malu, de 10 meses de idade, nesta terça-feira, 27.

“Dia inesquecível e momento mais que especial na vida da nossa pequena cristã”, escreveu a apresentadora em seu perfil no Instagram.

A cerimônia aconteceu na segunda-feira, 26, mas Vivian deixou para compartilhar as imagens feitas pela fotógrafa, com calma.

Ao lado do noivo e da família, ela celebrou a ocasião. “Tem tanta foto linda do batizado que eu não estou dando conta de escolher só algumas… Posso postar a semana toda?”, perguntou na legenda.

Em outro carrossel de fotos, ela agradeceu aos padrinhos da filha e se referiu a eles como "pais de fé". "Meu coração fica feliz e aliviado por ter vocês comigo", disse.

Na postagem, Vivian também contou detalhes da sua relação com o casal

"O Sírio é um amigo/irmão que Deus me deu. Só pra vocês terem uma ideia, ele foi a primeira pessoa que soube que eu estava grávida. A Thamyres é minha prima/irmã e teve uma reação tão linda e emocionante quando eu contei da gravidez, que parecia que era com ela. E adivinhem só as duas únicas pessoas que foram na maternidade além da minha mãe e do Léo… Sim, eles dois. Eu não poderia ter escolhido melhor. Porque hoje eu compreendo que pra assumir essa missão, não basta ser meu amigo, precisa ser como um membro da família mesmo, ter afinidade não só comigo, mas com o Léo [noivo da Vivian] também e o principal: Ser presente na vida da Malu e amá-la como filha. E graças a Deus eu sei que com eles a nossa filha poderá contar sempre, independente da circunstância".



Vivian já havia publicado um vídeo com os melhores momentos da cerimônia. “Assumimos a missão de educá-los para que eles possam sempre seguir os ensinamentos e os preceitos de Cristo”, concluiu.