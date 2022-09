Vivian Amorim se declara para o noivo, Leo Hirschmann: "Tenho muito orgulho"

Vivian Amorim aproveitou o aniversário do noivo, Leo Hirschmann para mandar uma mensagem especial ao amado

Redação Publicado em 27/09/2022, às 13h54

Na última segunda-feira, 26, a apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim (29) usou suas redes sociais para mandar uma mensagem especial ao amado, Leo Hirschmann, que fez aniversário.

Através de seu perfil no Instagram, Vivian Amorim compartilhou uma série de fotos com o noivo, Leo Hirschmann, e aproveitou o espaço para mandar uma mensagem especial ao amado, papai de Malu, fruto de seu relacionamento com a ex-BBB.

"26.09 - Dia de celebrar a vida do amor da minha vida, meu noivo, meu melhor amigo, meu maior parceiro e confidente! Muitas vezes rezei pedindo a Deus alguém como você e hoje meu coração se enche de alegria por ter você comigo e por poder agradecer a Ele pela sua vida e pelo nosso encontro! Tenho muito orgulho do filho, do irmão, do amigo, do profissional, do parceiro e do pai que você é!", iniciou Vivian.

Na sequencia, Vivian falou sobre sua admiração pelo noivo e se declarou desejando uma nova fase incrível ao amado: "Te admiro, te amo e te desejo o mesmo que desejo pra mim! Sua felicidade é a minha e espero sempre poder estar aqui pra celebrar suas vitórias, dividir seus medos, compartilhar suas dores, suas risadas e todas as fofocas do mundo! HehehQue seu novo ciclo seja repleto de muitas conquistas e de muita felicidade, meu amor! Que Deus continue te abençoando, te protegendo e te guiando pelo caminho do bem! Eu, Malu e Margareth te amamos DEMAIS!!! Feliz aniversáriooo", finalizou.

Veja a declaração de Vivian Amorim ao amado:

