Vivian Amorim exibe as fotos da festa de mesversario da filha

Vivian Amorim preparou uma comemoração encantadora para marcar os sete meses da filha

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 19h29

Nesta terça-feira, 30, a apresentadora Vivian Amorim (29) compartilhou em suas redes sociais alguns cliques da festa de mêsversário da sua filha, Malu, fruto de seu relacionamento com o atleta de polo aquático, Leo Hirschmann.

A festa que comemorou os sete meses da pequena teve o tema Magali, ou melhor, MaluGali, como disse a repórter.

Na legenda, Vivan escreveu: “Finalmente postando os detalhes do 7º mesversário da nossa MaluGali. Todo mês eu me surpreendo com essa mesa linda que os meus parceiros fazem e dessa vez não foi diferente… Muitas cores, muitas frutinhas e muita alegriaaaa pra celebrar a vida e a introdução alimentar da nossa pequena! #Mesversario #MaluGali”.

Nos comentários, os fãs e seguidores foram à loucura com a fofura registrada no Instagram. “Ela sorrindo em todas as fotos”, disse uma seguidora, “O carisma da Malu não tem comparação. Mdsssss é linda demais”, comentou outra.

Veja a publicação com as fotos do mesversário da filha de Vivian Amorim:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Amorim (@amorimvivian)

Vivian Amorim encanta ao mostrar introdução alimentar da filha

Vivian Amorim encantou os seus seguidores nas redes sociais ao mostrar a introdução alimentar da filha, Malu.

Nas redes sociais, a apresentadora e ex-BBB postou fotos em que a sua filha está toda lambuzada, enquanto descobria os sabores de algumas comidas novas, e falou sobre o primeiro dia da introdução alimentar da bebê.

"Ahhhhhh, quem aguenta essa carinha de sapeca descobrindo novos sabores??? O 1º dia de Introdução Alimentar da nossa pequena foi cheio de bagunça (como deve ser), mas também teve muita comilançaaaa!! Pense numa cunhatã boa de boca. #IntroduçãoAlimentar #DiárioDaMalu", disse Vivian na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com os registros. "Muito linda", comentou uma fã. "Malu arrasou muito", escreveu outra seguidora. "Ela fazendo caras e bocas para comemorar pela primeira vez. Que amor", falou uma fã. O papai Leo também celebrou o momento. "Coisa mais linda e lambuzada do pai dela!!", disse ele.

Confira as fotos da introdução alimentar da filha de Vivian Amorim: