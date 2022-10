Virginia Fonseca revela que já teve trauma de parto e amamentação: "sem julgamento"

A influenciadora Virginia Fonseca falou sobre cuidados com a filha Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 21h22

A influenciadora Virginia Fonseca respondeu questão de seguidora sobre amamentação nas redes sociais e desabafou. Isso porque ela e Zé Felipe acabaram de dar à luz Maria Flor, nova irmãzinha de Maria Alice.

Com a segunda filha, Fonseca prometeu mudar alguns hábitos antigos: "Não vou me cobrar dessa vez... irei amamentar até quando conseguir!! Quero que seja leve, sem pressão e sem julgamentos!!"

Ela explicou que está querendo se curar de medos que adquiriu durante o parto da mais velha: "No da Maria Alice fiquei com 2 traumas, o parto (que dei crise de ansiedade, quase desmaiei no parto kk tanto que dessa vez nem abri pra ninguém assistir) e o trauma da amamentação, que criei muita expectativa e me frustrei".

Ela enalteceu a sogra Poliana Rocha, a mãe e o marido, que a ajudaram a quebrar um de seus receios: "O trauma do parto foi quebrado, dessa vez foi tudo MUITO tranquilo, leve, fiquei o parto inteiro segurando na mão da minha mãe e do Josephino, Poli segurando o celular com louvor pra eu escutar e foi LINDO, foi maravilhoso, GRAÇAS A DEUS!!"

No final do story, a influenciadora ainda fez pedido aos seguidores: "Agora vamos quebrar o trauma da amamentação, seja o que Deus quiser!! Sem cobranças e sem julgamentos por favor... vou até onde conseguir, Deus no comando".

Confira o desabafo de Virginia Fonseca: