Virginia Fonseca explode o fofurômetro ao postar foto da caçula sorrindo

A influenciadora Virginia Fonseca encantou fãs ao mostrar Maria Flor sorrindo

Neste domingo, 04, Virginia Fonseca (23) passou dos limites da fofura ao compartilhar em seu Instagram uma foto de Maria Flor, de apenas 01 mês de vida, sorrindo.

No registro publicado em seu perfil do Instagram, a filha mais nova da influenciadora aparece esbanjando um lindo sorriso que derreteu por completo o coração dos internautas. "Minha pequena Flor!!!! Tão linda", escreveu a esposa do cantor Zé Felipe (24) na legenda da foto.

Os admiradores da mãe de Maria Alice e Maria Flor rasgaram elogios à pequena nos comentários! "Minha florzinha linda da vovó. Te amooo!!!", disse a vovó Margareth Serrão. "Ahhhh vontade de morder", "A cara do Leonardo", "Perfeitaaa!", "Um denguinho", disseram eles.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Camilla Loures conhece a segunda filha de Virginia Fonseca

Recentemente, a influenciadora Camilla Loures (27) compartilhou na web o momento em que ela segurou no colo pela primeira vez a filha recém-nascida da amiga Virginia Fonseca, Maria Flor.