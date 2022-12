Virginia Fonseca enfrenta perrengue ao chegar em casa: “Sem tomar banho”

Virginia Fonseca enfrenta perrengue ao chegar em Goiânia, onde mora, e não consegue tomar banho após viagem

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) acabou de voltar da sua viagem para Portugal com a família e enfrentou o primeiro perrengue ao chegar em casa. Ela contou por meio dos stories de seu perfil no Instagram que passou por mais uma complicação com a falta de água.

Antes de viajar para o exterior, Virginia havia contado também por meio das redes sociais que estava sem água nos chuveiros e precisou lavar o cabelo na pia da cozinha. “Porque a gente saiu daqui sem tomar banho. Eu saí daqui sem tomar banho direito. Será que tem água hoje?”, questionou ela.

Entretanto, após os dias em Portugal, parece que o problema não foi completamente resolvido. Virginia surgiu no box de seu banheiro e riu ao mostrar que precisou tomar banho frio.

“Vocês vão achar que eu estou zoando, mas não estou”, completou a influenciadora. Em seguida, ela ainda tirou uma foto de roupa íntima no espelho de seu quarto e brincou: “Aquele pulo de dois minutos na água gelada só para não falar que não tomou banho. E bora!”

Virginia desabafa através das redes sociais: “Não sinto mais vontade de nada”

Virginia tem aparecido frequentemente em seus stories para falar sobre as crises de dor de cabeça que vem sentindo, mesmo antes do parto da segunda filha, Maria Flor. Ela inclusive chegou a confirmar um diagnóstico de cefaléia tensional, recebido no começo do mês de outubro. Em maio, Virginia também teve um outro diagnóstico parecido e precisou ficar internada.

Recentemente, não foi diferente. Virginia apareceu enquanto segurava Maria Flor no colo e aproveitou para desabafar com seus seguidores: “Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com as minhas filhas…não sinto mais vontade de nada, só sinto dores e mais dores”, revelou a influenciadora.