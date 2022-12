Camilla Loures conhece a segunda filha da amiga Virginia Fonseca, Maria Flor: “Amo demais”

A influenciadora Camilla Loures posou para foto ao lado da amiga Virginia e as filhas Maria Alice e Maria Flor

Nesta sexta-feira, 2, Camilla Loures (27) compartilhou um momento fofo ao lado de sua amiga Virginia Fonseca (23). A influenciadora apareceu segurando a filha recém-nascida da amiga, Maria Flor, pela primeira vez. Ao seu lado, Virginia surgiu com a primogênita Maria Alice (1) no colo.

Ao fundo, a luxuosa árvore de Natal da casa de Virginia e seu marido Zé Felipe (24) aparecia adornada com bonecas do filme de animação “Frozen”, que Maria Alice é fã. Camilla Loures legendou as três fotos publicadas com a amiga e as meninas se declarando e escrevendo: “Amo demais”.

Virginia e Camilla apresentavam juntas o podcast “PodCats”, porém a esposa do cantor Zé Felipe teve que se afastar por conta de sua segunda gestação e foi substituída por Lucas Guimarães. Lucas foi aos comentários do post enaltecer a dupla e escreveu: “Já vejo a Camilla como mamãe também, lindas”.

Os fãs de Camilla e Virginia adoraram o reencontro e rasgaram elogios nos comentários! “Eu amo essa amizade sim”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Aii meu Deus, não aguento, lindas”.

Enorme!

Na última quinta-feira, 1, Virginia surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua filha mais velha, Maria Alice.

Os fãs da influenciadora se surpreenderam com o tamanho da menina, que apareceu com um topete no cabelo em um avião.