Virginia Fonseca surpreende a web ao compartilhar fotos da filha mais velha: “Tá enorme"

A influenciadora Virginia Fonseca publicou fotos da filha mais velha, Maria Alice, e a menina surpreendeu a web com seu tamanho

Nesta quinta-feira, 1, Virginia Fonseca (23) surpreendeu seus seguidores no Instagram! A influenciadora compartilhou algumas fotos da filha Maria Alice (1) e os fãs se chocaram com o tamanho da menina.

Nas duas imagens postadas, Maria Alice aparecia com um topete dentro do jatinho do pai, o cantor Zé Felipe (24).

“Gente, ela já tá muito mocinha. É demais pro meu coração”, escreveu a mãe de Maria Alice e Maria Flor na legenda da publicação.

Nos comentários, alguns fãs se dividiram se a primogênita estava mais parecida com Virginia ou com Zé Felipe. “Maria Alice vai ficar linda desse jeito aí, tal mãe tal filha”, comentou uma seguidora. Já outra, escreveu: “Meu Deus, tá a cara do Zé. Perfeita”.

Porém, o que foi unanimidade entre os seguidores foi a surpresa com o tamanho da menina! “Ela tá enorme”, escreveu uma fã. E outra seguidora se surpreendeu: “Como assim? Nasceu um dia desses”.

Voltaram!

Nesta quinta-feira, 1, Virginia, Zé Felipe e as filhar voltaram ao Brasil após passarem alguns dias curtindo uma viagem a Portugal.

A influenciadora e o cantor causaram comoção no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pararam para tirar fotos com fãs.