Virginia Fonseca mostra a caçula com macacão de leãozinho: ''Coisa mais fofa''

Mamãe coruja Virginia Fonseca publica clique fofíssimo com Maria Flor, de um mês, vestida com look de leãozinho, e fãs elogiam a bebê

CARAS Digital Publicado em 23/11/2022, às 12h01 - Atualizado às 12h40