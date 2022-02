Virginia Fonseca e Zé Felipe surgem coladinhos com a filha, Maria Alice e se derretem: ''Meu tudo!''

Virginia Fonseca e Zé Felipe compartilharam juntos um clique encantador que fizeram ao lado da filha, Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h11

Nesta terça-feira, 22, Virginia Fonseca (22) e Zé Felipe (23) decidiram usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado da filha, Maria Alice (8 meses).

O casal publicou um clique em suas redes sociais onde os três aparecem coladinhos, dando um belo sorriso para as lentes das câmeras, enquanto eles se davam muito amor e carinho.

Eles ainda esbanjaram estilo ao exibir seus looks. Zé apostou em uma camiseta branca lisa, com uma bermuda azul-marinho e um tênis estiloso, enquanto Virginia estava com um vestido jeans, combinando com uma sandália azul. Os dois ainda colocaram um vestidinho rosa, com bolinhas marrons, super gracioso.

Na legenda, os papais babões se derreteram dizendo: "Meu tudo!".

Rapidamente, os seguidores dos artistas passaram a comentar no post: "Lindos meus amores!", disse um. "Que gracinha vocês!", escreveu outro. "Perfeitos!", falou um terceiro.

Maria Alice explode o fofurômetro!

Recentemente, Virginia flagrou um momento perfeito de Maria Alice e dividiu as imagens com seus seguidores.

Nos cliques, o rostinho da pequena apareceu bem pertinho da câmera, mostrando seus dentinhos. "Arrasta para o lado e sua segunda vai melhorar em pelo menos 90%", escreveu a mamãe babona na ocasião.

Confira o clique de Virginia Fonseca e Zé Felipe coladinho com a filha, Maria Alice: