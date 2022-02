Virginia explode o fofurômetro ao publicar registros perfeitos de Maria Alice

Explosão de fofura! Virginia posta sequência de fotos do rostinho de Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 10h39

Parece que a filha de Virginia Fonseca (22) já nasceu predestinada a conquistar as redes sociais todos os dias.

Inclusive, foi isso que rolou -mais uma vez- na última segunda-feira, 21.

A influenciadora digital flagrou Maria Alice (8 meses) em um momento super fofo e decidiu dividir as imagens com os seguidores do Instagram.

Nos cliques, o rostinho da pequena apareceu bem pertinho da câmera. Na primeira foto, ela está mais séria e, na outra, mostrando seus dentinhos.

“Arrasta para o lado e sua segunda vai melhorar em pelo menos 90%”, garantiu a esposa de Zé Felipe (23) na legenda.

Os fãs se derreteram pela menina. “Ai meu deus, ganhei meu dia”, “morri”, “que amor”, “boneca”, “linda demais” e “bebê mais fofa” foram alguns dos comentários deixados no post.

Confira as fotos perfeitas que Virginia postou de Maria Alice: