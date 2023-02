Virginia encanta fãs com cliques de Maria Alice em aula de hipismo

Herdeira de Virginia e Zé Felipe segue a tradição de família e já está aprendendo a andar a cavalo

Momento fofura! Na manhã desta sexta-feira, 03, Virginia Fonseca (23) compartilhou alguns registros fofos de Maria Alice em seus stories. A primogênita participava de uma aula de hipismo e mesmo com apenas dois anos, já se aventurou em cima do cavalo, seguindo a tradição da família de seu avô, o cantor Leonardo (59)

Em um vídeo, Virginia não se conteve e se derreteu pela herdeira, mostrando a pequena montando em um cavalo, com a ajuda de duas funcionárias: "Meu amor, linda! Você está linda no cavalinho. Meu amor, minha vida. Manda beijo, mamãe. Arrasa!", gritou a influenciadora, que filmou a aula de dentro do carro e legendou: “Minha cavaleira”, na publicação.

Maria Alice na aula de hipismo - Reprodução/Instagram

Logo em seguida, a influenciadora, que também é mãe de Maria Flor, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe (24), compartilhou um clique revelando mais detalhes da aula da pequena. No clique, Maria Alice surgiu sorridente com direito a bota e capacete de hipismo para participar da aula com segurança: “Minha vida”, se derreteu Virginia.

Maria Alice na aula de hipismo - Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia Fonseca critica a criação da neta

Eita! Parece que a dona Margareth Serrão não está muito contente com a criação de Maria Alice. Em seus stories, a mãe de Virginia Fonseca fez duras críticas a criação da primogênita, que estaria ficando mal acostumada.

“A criança tem que aprender a ser independente! Ela não pode depender de todo mundo ficar colocando comidinha na boca dela, aguinha. Ela tem que pegar o copo e tomar água, porque ela já está crescendo e tem que ter independência”, disparou a avó: “Quando a Maria Alice está brincando com a gente, quando ela sentir sede, ela tem que saber que ela está com sede, pegar o copinho e tomar água.”, disse. Virginia logo rebateu e disse que Maria Alice gosta de que deem água para ela, contrariando a mãe.