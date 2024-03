Viih Tube revela método inusitado para aprendizado de Lua di Felice

Lua di Felice que completou onze meses nesta segunda-feira, 11, está aprendendo a andar e a mamãe coruja compartilhou a evolução da pequena

Viih Tube compartilhou com seus seguidores nesta segunda-feira, 11, um vídeo da sua filha, Lua di Felice, que está no processo de aprender a andar. No vídeo, a mãe coruja ainda revelou um método de ensinamento bem inusitado, no qual os pais da bebê aplaudem quando a mesma cai no chão.

"Sempre incentivamos ela a não ter medo de cair. Caiu, batemos palma por ter conseguido dar mais um passo", explicou por meio dos stories do seu perfil nas redes sociais. No story a pequena ainda aparece dando alguns passos e caindo logo demais, Viih então exalta a pequena, que acaba de completar 11 meses: "Você é uma guerreira!".

Viih Tube explica processo de aprendizado inusitado da sua filha, Lua pic.twitter.com/YjAulc0NFF — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) March 11, 2024

Viih Tube e Eliezer celebram o último mesversário da filha

Dia de comemoração na casa de Viih Tube e Eliezer! Aproveitando o último mêsversário da filha, Lua Di Felice, o casal organizou uma linda festinha com a família para celebrar os 11 meses de vida da pequena. Assim como as outras comemorações, eles escolheram um tema infantil para aproveitar a data especial.

Desta vez, a decoração temática foi com o personagem Shrek. Através das redes sociais, Eliezer mostrou detalhes da preparação das fantasias dos papais corujas, que pintaram o rosto de verde para simular as figuras principais da animação.

A festa, realizada já na nova mansão de Viih Tube e Eliezer, contou com uma linda decoração e deixou os fãs da família ainda mais curiosos com o aniversário de um aninho de Lua, que acontecerá em abril e terá três dias de comemoração.

Eliezer conta detalhe especial para Lua na obra de nova mansão

Eliezer segue mostrando detalhes da casa em obra em seus Stories do Instagram. Além de mostrar a sala, a cozinha e o quintal, o ex-BBB revelou que sua filha, Lua di Felice, terá um jardim só para ela.

"Sim, gente, a Lua vai ter um jardim para ela. Vou mostrar a estrutura. Essa é a varanda dela, o quarto... Aqui vai ser a estrutura e em cada quadradinho vai entrar um vasinho de planta. Então ela vai ter um jardim de flores para ela", explicou o ex-BBB.