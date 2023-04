Viih Tube posta vídeo com detalhes do nascimento da filha Lua: ''Já choramos tanto''

Após dar à luz a primeira filha, influencer Viih Tube mostra o que aconteceu nas últimas horas antes da chegada de Lua e momento do parto

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) emocionou os seguidores com um lindo vídeo do momento do nascimento da filha com Eliezer (33), a bebê Lua!

No registro, publicado no Instagram, eles mostraram tudo que aconteceu nas últimas horas antes da chegada da pequena, que nasceu no último domingo, 09, em São Paulo. Nas imagens, os ex-BBBs exibiram uma retrospectiva até o tão esperado momento do parto. Tem o casal a caminho da maternidade ouvindo playlist no carro, Viih disfarçada no hospital, os dois caindo no choro ao falar do momento da vida, os familiares reunidos à espera de Lua, entre outros detalhes.

"Já choramos tanto assistindo esse vídeo… que vocês não têm noção. A retrospectiva mais linda das nossas vidas. Nem a gente tinha noção do que viveríamos, de como seria, eram tantos medos, receios… mas vivemos as 12 horas mais fortes e emocionantes das nossas vidas. A gestação fez com que nossas vidas mudassem da água pro vinho (literalmente) e achávamos que não tinha como mudar mais até as 8:38 da manhã do último domingo de Páscoa. Quando nos perguntarem como foi tudo… foi o nosso momento, do nosso jeito, com a nossa família e com a nossa pequena. Obrigado meu Deus por tanto. E obrigado todos vocês, por terem respeitado esse nosso momento, precisávamos dessa paz pra viver isso", declarou Viih na legenda da publicação.

Confira o vídeo do parto de Lua, filha de Viih Tube:

O que a Lua, filha de Viih Tube, tem? Entenda o que é icterícia

Viih Tube contou que a filha Lua nasceu com icterícia neonatal e precisou passar por um banho de luz. "Meu coração doeu, porque não é fácil, mas conseguimos e tivemos alta depois", disse Viih Tube, que já tem enfrentado de perto os dramas da maternidade.

Icterícia se trata de uma condição a qual a pessoa apresenta uma coloração amarelada ou alaranjada na pele. Os sintomas, que se apresentam nos primeiros dias de vida das crianças, também podem atingir olhos e mucosas.

O problema, que é super comum nos recém-nascidos, é causado pelo aumento de bilirrubina no sangue, substância produzida pelo fígado. No entanto, em poucos dias de tratamento o amarelado deixa de existir através de tratamento que envolve luz. Em sua maioria, os casos envolvendo icterícia acontecem por que nos primeiros dias de vida o fígado dos bebês ainda apresentam limitações e não está totalmente pronto. Por conta disso, acaba não conseguindo processar com facilidade a bilirrubina.

