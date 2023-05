Viih Tube posta selfie com Lua e fãs se derretem com fofura da pequena

A influencer Viih Tube compartilhou uma foto da filha, Lua, dormindo no seu colo

Viih Tube (22) encantou os fãs com um clique fofo ao lado da filha, Lua, de um mês de vida. Na selfie, publicada pela influenciadora nesta segunda-feira, 15, a bebê aparece aconchegada no colo da mãe. Assim como os seguidores, Viih se derreteu pela filha.

"Tão gostoso cada momentinho com você, minha pequena", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Os seguidores de Viih também aproveitaram o espaço para elogiar tanto a pequena quanto a mamãe.

"Que neném perfeita", babou uma seguidora. "O sorrisinho de quem já nasceu com grana", brincou a outra. "A carinha da paz da Lua é tudo", comentou um perfil. "O útero proclama por um neném", pontuou uma internauta que não resistiu à fofura da bebê.

Os internautas também não deixaram de fazer comparações entre a pequena e os pais. Enquanto alguns diziam que Lua está a cara da mãe, outros afirmavam que ela é a cara do pai, o influenciador e ex-BBB, Eliezer (33): "Mulher, você pariu o Eli", opinou uma seguidora. "Tão fofas. Ela é a sua cara", contrariou uma internauta.

Viih Tube cai no choro com surpresa de Eliezer

Eliezer fez pijamas personalizados com a foto da família para todos os membros se vestirem iguais e até os pets ganharam roupinhas fofas em homenagem a Viih. Além disso, ele também fez uma ‘Caixa do amor’ e recheou de presentes especiais, como um jogo da memória com fotos do casal e um quebra-cabeça com uma foto de Lua.

Para concluir a longa lista de presentes, Eliezer também comprou algumas joias para Vitória, que caiu no choro com a surpresa.

Na legenda, o ex-brother fez uma declaração mega apaixonada: “Nosso presente (meu, da Lua, da Lilo e do Titi) surpresa de dia das mães pra mamãe do ano. Nunca vou cansar de mostrar o quanto você é importante e maravilhosa. Te amo”, ele se declarou.