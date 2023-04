Viih Tube fala sobre mostrar o rostinho da filha Lua e desabafa: ''Me deu muito medo''

Mãe de primeira viagem, Viih Tube revela que está começando a se sentir segura para exibir o rosto da filha recém-nascida com Eliezer, Lua

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) tem surpreendido os fãs pelo jeito que está lidando com a maternidade. Ela contou para os seguidores na última quinta-feira, 27, que está se sentindo mais segura para mostrar o rostinho da filha.

Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital comentou sobre a pequena Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (33), que nasceu no domingo de Páscoa, dia 9 de abril.

"Tenho tanta fotinho da Lua que tá me dando vontade de postar, tô começando a me sentir segura pra mostrar ela pra vocês", disse Viih. Em seguida, ela pediu um pouco de paciência para os fãs desabafou: "E me desculpem esse processo, mas de início me deu muito medo, esse mundo tá perdido, sabe?"

Recentemente, o casal foi questionado sobre ter mais um baby. A youtuber afirmou que ela e Eli pretendem dar um irmãozinho para Lua. "Eu e o Eli temos muita vontade de ter mais um filho. A gente ainda está vivendo o começo da Lua. Os primeiros 15 dias têm muitos desafios. E ainda teremos muitos ao longo da vida dela. Mas sim, a gente quer muito que a Lua tenha um irmãozinho. A gente quer que nossa família seja maior", respondeu.

Confira o post de Viih Tube sobre exibir o rostinho da filha Lua:

A mais nova mamãe do pedaço Viih Tube conseguiu um tempinho livre e aproveitou para conversar com os seus seguidores. 17 dias após o nascimento da pequena Lua, a influencer aproveitou para desabafar sobre a falta de tempo e o cansaço.

Viih, que tem sido bem transparente sobre essa nova jornada, compartilhou como está adaptando sua rotina nessas primeiras semanas de maternidade: "Quem quer acompanhar a nossa vida, compensa mais ver o dele do que o meu, ele posta tudo. Se eu não estou amamentando, estou dormindo, se eu não estou dormindo, estou gravando trabalho... Banho? Se eu já não gostava antes, agora então...", brincou ela. Os papais decidiram que não terão babá para a filha por enquanto, já que querem participar de tudo.