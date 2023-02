Viih Tube esbanja alegria ao exibir barriga de grávida nos bastidores de novo filme

A influenciadora Viih Tube surgiu com sorriso no rosto ao posar com barrigão de grávida nos bastidores de novo filme em que atuará

Nesta terça-feira, 7, Viih Tube (22) surgiu esbanjando alegria em novas fotos compartilhadas em seu Instagram. A influenciadora posou para fotos nos bastidores do novo filme que participa.

Grávida da primeira filha Lua, Viih posou mostrando o barrigão de grávida vestindo um cropped branco, saia rosa e jaqueta da mesma cor.

Além de fotos com o roteiro da futura produção, Viih ainda posou com a atriz e cantora Cleo e com a influenciadora Rafa Kalimann que também irão participar do filme.

“Tô sumidinha porque tô rodando um filme com a minha pequena. Vai ser uma recordação e tanto viver essa personagem que está grávida e eu realmente estando também, muito mágico, tô feliz demais. Vem Rafaela!”, escreveu a influenciadora na legenda da postagem.

Nos comentários, a atriz Carol Castro elogiou: “Que fofura de foto”. A atriz Giovanna Chaves também comemorou: “Primeiro filme da Luazinha”.

Os seguidores de Viih também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Ai que legal, Viih, você é como eu, também adoro registrar momentos em fotos, mensagens, post it... Lembrancinhas muito gostosas. Sucesso no filme! Nítida a sua alegria em estar vivendo a melhor fase da sua vida”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda comentou: “Imagino ela vendo o filme que a mãe dela fez grávida”.

Sobrenome!

Ainda nesta terça-feira, 7, o namorado de Viih e pai de Lua, Eliezer (32) anunciou em suas redes sociais que decidiu não colocar seu sobrenome na filha.

“Essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'Di Felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último sobrenome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está, e eu sou total desapegado com 'ah, mas não tem o meu sobrenome'", explicou ele.