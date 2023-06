Viih Tube comenta sobre sonho inusitado com seguidores: “Me deixam mais triste”

A influenciadora Viih Tube revelou para seus seguidores nas redes sociais que teve um sonho inusitado envolvendo a maternidade

Nesta quarta-feira, 21, Viih Tube compartilhou em seu Instagram um pouco mais sobre sua rotina como mãe de primeira viagem. A influenciadora comentou com seus seguidores que teve um sonho inusitado.

“Mais um dia em que sonhei que estava jorrando leite”, escreveu a mãe da pequena Lua, fruto do relacionamento da participante do BBB 21 com Eliezer, participante do BBB 22. Ainda sobre o sonho, a ex-BBB comentou: “Esses sonhos às vezes me causam esperança, mas às vezes me deixam mais triste”.

Isso porque, a filha de Viih e Eliezer passou por diversos problemas com a amamentação. Em entrevista ao programa "Mais Você", Viih comentou que os desafios foram desde a perda de peso da bebê até a pouca produção de leite.

“No começo ela perdeu muito peso, compartilhei isso com meus seguidores, mais do que deveria. Ela chegou a 14% de perda, chegou a desidratação, né. E a gente não entendeu o porquê. E aí minha produção de leite estava mais baixa do que deveria, por conta de uma intervenção cirúrgica que eu fiz quando tinha 20 anos”, comentou a youtuber no programa matutino da Rede Globo em maio.

Recentemente, Viih encantou seus seguidores ao publicar uma foto em que surgia segurando a filha no colo. A pequena Lua surgia olhando diretamente para a câmera, enquanto a mamãe coruja tirava a selfie no espelho.

Reprodução: Instagram

Que encontro!

E ainda nesta quarta-feira, 21, um encontro inusitado aconteceu. Viih Tube e Eliezer estavam com a bebê Lua e se encontraram com os também influenciadores Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, com o segundo filho Caio. Além de Caio, Júlio e Tata já são pais da menina Beatriz, de três aninhos.

"Hoje conheci meu amiguinho Caio galela", celebrou Viih por meio do Instagram de Lua. Estaniecki também celebrou o encontro. "Quem aguenta esses amiguinhos?", disse a influencer.