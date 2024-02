Thiago Oliveira organiza bloquinho de Carnaval no mesversário da filha

Ella, filha do apresentador Thiago Oliveira e Bruna Matuti, completou nove meses de vida, e ganhou uma festa temática dos papais

Thiago Oliveira e Bruna Matuti organizaram uma festinha para comemorar o mesversário da filha Ella. Nesta quinta-feira, 22, a menina completou nove meses de vida, e para celebrar a data especial, o casal preparou um Bloquinho de Carnaval.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o apresentador do programa É De Casa, da Globo, mostrou a herdeira usando uma fantasia colorida. Além disso, ele também exibiu os detalhes da decoração, que contou com muitas bexigas e máscaras coloridas, e bolo e docinhos decorados de acordo com o tema.

Ao compartilhar os registros do mesversário, Thiago celebrou a vida de Ella e contou que a menina já está engatinhando pela casa. "Dia de festa e do único bloquinho que me faz correr pra lá e pra cá, principalmente agora que está engatinhando e escolhendo os brinquedos pra brincar! Parabéns filha pelos 9 meses. Te amo tanto minha princesa", escreveu o jornalista na legenda da publicação.

Bruna também postou fotos do mesversário da filha em suas redes sociais, e falou sobre a fase que a bebê está vivendo. "O Carnaval não acabou! 9 meses da minha princesa. Pensar que chegamos ao mesmo tempo dentro e fora do forninho da mamãe."

"Você já engatinha e explora a casa, canta, conversa, reclama e exige o que quer. Cheia de personalidade e carisma está crescendo rápido. Você foi meu melhor carnaval e meu mais alegre bloquinho. Viva a Ella. Te amo filha. Obs: tem foto da Ella pré-ensaio comendo seu brócolis", disse ela.

João Gomes e Ary Mirelle celebram primeiro mesversário do filho

O cantor João Gomes e sua noiva, a influenciadora digital Ary Mirelle, estão comemorando uma data muito especial para sua família. Na última sexta-feira, 16, o casal comemorou o primeiro mesversário de seu filho, Jorge. Para a ocasião, os novos papais do pedaço contaram com a temática do anime One Piece.

Em seu Instagram, o cantor compartilhou o álbum de fotos da festa com seus seguidores. Nos registros, ele apareceu grudadinho em sua família, com direito a beijinho na bochecha de Ary. "Hoje faz exatamente um mês de sua chegada, filho… nós te amamos muito… Você é a maior benção da minha vida… que felicidade te ter aqui! 1 mês de Jorge", escreveu o cantor na legenda da publicação.