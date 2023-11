Thássia Naves se derrete ao comemorar mesversário do filho: "Minha vida mudou"

A influenciadora digital Thássia Naves encantou os fãs ao comemorar o sexto mês de vida do filho, Joaquim

Joaquim, filho de Thássia Naves e Artur Attie, completou mais um mês de vida nesta quarta-feira, 8, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data especial com um ensaio fotográfico encantador.

Para celebrar o sexto mês de vida do menino, a influenciadora planejou um look inspirado no tema 'Joaquim pelo mundo'. Nas fotos postadas no feed do Instagram, o pequeno surge usando um macacão com a estampa de avião, do planeta terra, malas e alguns nomeses de países.

Ao dividir os registros, a mamãe coruja se derreteu. "Há seis meses minha vida mudou pra muito melhor porque você chegou meu amor, Joaquim, você é tudo nas nossas vidas! Feliz 0.6! Te amamos demais", declarou ela.

Os seguidores encheram a postagens de comentários fofos. "Seu filho é lindo e fofo demais, ele tem uma carinha de bebê feliz! Glória a Deus! Que Ele o abençoe sempre!", disse uma seguidora. "Feliz 6 meses menininho lindo... que papai do céu abençoe e ilumine muito a sua vida", desejou outra. "Parabéns Joaquim! Que Papai do céu te cubra de bençãos", falou uma fã.

Confira as fotos:

Joaquim chama atenção com look estiloso

Recentemente, Thássia Naves encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos durante uma viagem com o filho, Joaquim. A empresária e influenciadora digital viajou para a praia de Taperapuan, na Bahia, e o pequeno acabou chamando a atenção ao surgir usando um look estiloso.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Joaquim aparece usando um macacão estampado, chapéu e um chinelo. Já a mamãe coruja apostou em um biquíni e uma saia preto e branco, além de óculos escuros, enquanto passeia com o herdeiro pelo lindo local. "Chegamos Bahia. Feliz demais por estar aqui com a vovó, o vovô! E bora aproveitar muito os próximos dias!", escreveu ela. Veja as fotos!